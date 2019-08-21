Пострадавшая в Бодруме девочка четыре раза пережила клиническую смерть

12-летняя россиянка, которую засосало в трубу бассейна в турецком Бодруме, четыре раза пережила клиническую смерть. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главного внештатного детского специалиста анестезиолога-реаниматолога комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Владимира Копылова.

Как отмечается, крайне тяжелое и нестабильное состояние девочки не позволяет транспортировать ее даже в пределах больницы.

«Клиническая смерть действительно была четыре раза точно», — заявил Копылов.

Специалисты как турецкой, так и российской клиник согласились с тем, что при перевозке состояние девочки может ухудшиться. По словам Копылова, в настоящее время она пребывает в глубокой коме.

Он также уверил, что турецкие врачи полностью контролируют состояние ребенка, они добились некоторых успехов по улучшению дыхательной недостаточности. Однако, у девочки до сих присутствует сильный отек головного мозга, а также замечены серьезные проблемы с сердцем.

В случае улучшения состояния в четверг, 22 августа, медики планируют провести необходимые обследования, в том числе КТ и МРТ.

Ранее сообщалось, что мать рассказала о состоянии девочки, которую засосало в трубу в Турции.