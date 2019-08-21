Путин рассказал о взрыве на полигоне под Архангельском

Президент России Владимир Путин рассказал, что взрыв на полигоне в Архангельской области произошел во время работ над перспективными вооружениями, передает РИА «Новости».

Президент заявил, что это работа в военной сфере, которую Россия не скрывает.

Он также выразил соболезнования родным специалистов, которые погибли в результате трагедии.

«Люди, которые пострадали и погибли, они выполняли чрезвычайно важную работу для обеспечения безопасности нашего государства», — сказал он.

Взрыв произошел 8 августа на полигоне в Архангельской области, расположенном в 30 км от Северодвинска, недалеко от поселка Ненокса, где находится 45-й центральный морской испытательный полигон ВМФ России. В результате происшествия погибли пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны РФ. Травмы и ожоги разной степени тяжести получили трое военнослужащих и трое специалистов госкорпорации.