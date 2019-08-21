Facebook наймет журналистов для курирования новостной ленты

Facebook наймет журналистов для работы над новостной лентой News Tab. Об этом сообщает The New York Times.

По информации издания, журналисты будут курировать новый раздел внутри мобильного приложения компании, который будет освещать самые последние и актуальные новости.

Отмечается, что ранее Facebook использовал, в основном, автоматические алгоритмы, которые формировали ленту для пользователей соцсети.

Ранее сообщалось, что Facebook предложила СМИ $3 млн в год за размещение новостей в соцсети.