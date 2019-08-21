Двое россиян пострадали из-за взрыва газового баллона в Германии

Четыре человека, включая двух россиян, пострадали в результате взрыва баллона с газом на севере Германии. Об этом сообщает газета Uelzener Presse.

По информации издания, инцидент произошел в городе Хитцаккер, где по неизвестным причинам загорелся, а затем взорвался баллон с газом.

Отмечается, что в результате происшествия россияне получили ожоги и были госпитализированы в больницы Германии.

Поясняется, что одной из причин взрыва мог стать дефект шланга газовой плитки.

В настоящее время, продолжается расследование случившегося.

Ранее сообщалось, что россияне погибли на Кипре.