Двое россиян пострадали из-за взрыва газового баллона в Германии
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Четыре человека, включая двух россиян, пострадали в результате взрыва баллона с газом на севере Германии. Об этом сообщает газета Uelzener Presse.
По информации издания, инцидент произошел в городе Хитцаккер, где по неизвестным причинам загорелся, а затем взорвался баллон с газом.
Отмечается, что в результате происшествия россияне получили ожоги и были госпитализированы в больницы Германии.
Поясняется, что одной из причин взрыва мог стать дефект шланга газовой плитки.
В настоящее время, продолжается расследование случившегося.
Ранее сообщалось, что россияне погибли на Кипре.