Каждый пятый россиянин боится, что его рабочее место займет робот
Каждый пятый россиян боится, что их место на работе займет робот, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на результаты опроса ВЦИОМ.
Отмечается, что 21% обеспокоены таким развитием событий, а 78% не пугает тот факт, что людей заменят машины.
При этом 51% не верят, что в ближайшем будущем роботы заменят человека в большинстве сфер деятельности, а с противоположным мнением выступили 47%.
49% опрошенных выразили уверенность, что в первую очередь робототехника должна применяться в космической отрасли, в том числе в обсаживании космических станций, спутников и проведение исследований на МКС.
Кроме того, 44% россиян придерживаются мнения, что роботы будут полезны на опасных промышленных производствах, 39% считают, что их нужно применять при ликвидации последствий ЧС.
Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте старше 18 лет методом телефонного интервью.
Ранее сообщалось, что британская телеведущая встретила в эфире робота, который был ее копией, и пришла в замешательство.