Член комитета ГД предложил Минздраву опробовать на себе советы по укреплению здоровья

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев предложил Минздраву самим опробовать советы, которые предложило ведомство в программе «Укрепление здоровья рабочих». Об этом сообщает РИА «Новости».

В программе были рекомендации, которые касаются питания, штрафов за перекуры и тестирования на алкоголь.

По словам Свищева, чтобы начать бороться с вредными привычками россиян и в корне изменить ситуацию с здоровьем граждан, нужно начать с себя. Он отметил, что в Минздрав работают несколько сотен тысяч или миллионы человек.

«Вот пусть Минздрав на своём примере покажет, как работают все его предложения. Тем более что внутри ведомства это возможно сделать очень быстро — простым распоряжением министра», — сказал член комитета Госдумы.

Ранее сообщалось, что Минздрав пояснил предложение о штрафах за перекуры на работе.