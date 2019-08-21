В Татарстане полицейские задержали вооруженную банду преступников

В Татарстане полицейские задержали группу подозреваемых в серии тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, подозреваемые угнали машину из автосервиса в Казани, избив и ограбив водителя автомобиля. После этого преступники похитили из квартиры в Набережных Челнах $15 тыс.

Отмечается, что при задержании подозреваемые оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов. Уточняется, что они стреляли в полицейских и угрожали взорвать гранату.

Поясняется, что в ответ сотрудникам правоохранительных органов пришлось применить оружие.

Ранее сообщалось, что в Калининграде полицейский погиб на рабочем месте.