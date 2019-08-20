В Росгидромете заявили о высокой пожароопасности в российских лесах

В Росгидромете рассказали, что в настоящее время есть шанс возникновения очередных пожаров в российских лесах. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, огонь может появиться в лесах Мурманской, Новосибирской, Омской Тюменской областях, в ЮФО, в Дагестане, в Ставропольском крае, в ПФО, в Ханты-Мансийском автономном округе. А также на востоке Эвенкии, севере Бурятии, в Якутии, на западе Амурской области и Чукотском автономном округе, и на других российских территориях.

Ранее сообщалось, что площадь лесных пожаров в Сибири возросла до 963 тысяч гектаров.

Также до этого Генпрокуратура выявила факты намеренного поджога лесов в Сибири.