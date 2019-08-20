Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле

Чиновница Иркутской области Ирина Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка «бичами» и «быдлом». Об этом сообщает РЕН ТВ.

Женщина отказалась от комментариев по данному вопросу, заявив, что они будут звучать неубедительно.

Алашкевич заявила, что будет ожидать результатов экспертизы, которая была назначена губернатором Сергеем Левченко в рамках проверки.

Аудиозапись, на котором женский голос нелицеприятно отзывается о жертвах паводков, появился в Сети несколько дней назад. В подписи к видео было заявлено, что голос принадлежит начальнику управления пресс-службы и информации губернатора и правительства Иркутской области Ирине Алашкевич.