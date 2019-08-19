В Москве найдено тело несовершеннолетнего сына чиновницы

В Москве найдено тело сына влиятельной чиновницы из Владимирской области. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Отмечается, что тело было обнаружено в районе, где проживал молодой человек — Рязанский проспект.

Погибшему было 17 лет, он был студентом одного из московских вызов.

Друзья погибшего рассказали, что парень часто жаловался на гиперопеку со стороны матери. Женщина живет во Владимирской области, где занимает руководящую должность в отделе соцзащиты населения.

Ранее сообщалось, что 17-летняя дочь российского миллионера найдена мертвой в Лондоне.