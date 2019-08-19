Убитая в Ульяновской области семья находилась на контроле органов соцзащиты
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Семья, которую подросток убил в Ульяновской области, а после покончил с собой, какое-то время находилась на контроле органов соцзащиты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства семейной, демографической политики и социального благополучия региона.
Однако, по ее словам, спустя некоторое время она была снята с контроля.
«Уже около года семья на контроле не состояла», — отметила собеседница агентства.
Причем она не смогла объяснить, почему эта семья стояла на контроле.
В то же время, она опровергла информацию о том, что мать подростка собирались лишить родительских прав.
Ранее отец убившего семью подростка рассказал о последней встрече с ним.