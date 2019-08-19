В Москве в понедельник ожидается до +25°C
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В Москве в понедельник, 19 августа, ожидается теплая погода до +25°C. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
Днем температура воздуха в Москве составит около +23-25°C, ночью похолодает до +15°C. Весь день будет переменная облачность, без осадков.
Ветер будет южный до 8 м/с. Атмосферное давление составит примерно 749 мм ртутного столба.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.
Ранее синоптики рассказали, сколько осадков выпало в Москве за сутки.