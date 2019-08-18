Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями

Россияне рассказали, в каких странах самые интересные экскурсии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Aviasales.

По словам жителей России, наиболее занимательные экскурсии в таких странах, как в Италии, России и Израиле.

Как отмечается, четверть опрошенных проголосовали за Италию. Причем туристы чаще всего называют такие места, как Колизей, Помпеи, Дворец дожей, фонтан Треви и Миланский собор.

Кроме того, 16% респондентов считают, что в России самые интересные экскурсии. Они посоветовали посетить Красную площадь, Храм Василия Блаженного и Эрмитаж.

Еще 16% россиян рассказали об увлекательных экскурсиях в Израиле. По 10% опрошенных посоветовали побывать в таких странах, как Китай, Армения и Чехия.

Ранее россияне назвали лучшие страны для первой поездки за границу.