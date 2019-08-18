Четверо детей отравились во время отдыха в лагере в Татарстане

В Татарстане четверо детей были госпитализированы из детского лагеря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Татарстану и Минздраве республики.

Как отмечается, детей доставили в больницу с признаками острой кишечной инфекции.

Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. На настоящий момент их здоровью ничто не угрожает.

Уточняется, что дети поехали на экскурсию в Казань, где они питались в одном из кафе.

После этого, как подчеркивается, в лагерь выехали специалисты регионального управления Роспотребнадзора, которые проверили всех детей. Лиц с симптомами острой кишечной инфекции выявлено не было.

Ранее сообщалось, что более 70 детей заразились инфекцией после купания в фонтане под Хабаровском.