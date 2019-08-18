Глава убитой в Ульяновской области семьи остался в живых
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Глава семьи в Ульяновской области, которую убил 16-летний подросток, остался в живых. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на прокуратуру
Как отмечается, в момент случившегося он отсутствовал дома.
По словам старшего помощника прокурора Ульяновской области Василия Зимы, в настоящее время устанавливается местонахождение мужчины.
Он отметил, что, скорее всего, мужчина работал в другом регионе вахтовым методом, и поэтому его не было дома в момент случившегося.
Старший помощник также уточнил, что пока неизвестно, был он родным отцом всех троих детей, или только младших — близнецов.
Ранее одноклассница рассказала об убившем всю семью подростке.