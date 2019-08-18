Ресторан загорелся в центре Новосибирска

В Новосибирске в центре города загорелся ресторан. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МЧС по Новосибирской области.

Как отмечается, загорелся ресторан на улице Чаплыгина.

Уточняется, что поступило сообщение о пожаре на третьем этаже здания.

Согласно пресс-службе, на месте происшествия работают 12 единиц техники и 42 пожарных.

На настоящий момент площадь возгорания, а также данные о пострадавших не сообщаются.

Ранее сообщалось, что пожар произошел на шахте в Кузбассе.