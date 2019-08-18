Энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за неполадки второй раз за лето

Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 был отключен из-за неполадки. Об этом передает РИА «Новости».

По имеющейся информации, отключение энергоблока произошло из-за срабатывания сигнала неполадки.

Сообщается, что это была защита.

Как отмечается, в энергоблоке случилось снижение его мощности по штатному алгоритму.

Стало известно, что энергоблок пребывает в полуразгруженном и отключенном состоянии.

Ранее энергоблоки АЭС отключились под Тверью.