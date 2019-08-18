Энергоблок Белоярской АЭС отключился из-за неполадки второй раз за лето
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Четвертый энергоблок Белоярской АЭС с уникальным реактором на быстрых нейтронах БН-800 был отключен из-за неполадки. Об этом передает РИА «Новости».
По имеющейся информации, отключение энергоблока произошло из-за срабатывания сигнала неполадки.
Сообщается, что это была защита.
Как отмечается, в энергоблоке случилось снижение его мощности по штатному алгоритму.
Стало известно, что энергоблок пребывает в полуразгруженном и отключенном состоянии.