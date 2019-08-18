Стало известно содержание предсмертной записки подростка, убившего семью из 5 человек

В прокуратуре Ульяновской области рассказали, что подросток, убивший всю семью, оставил предсмертную записку. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ведомства, юноша был отличником, участвовал в олимпиадах и конкурсе «Умники и умницы». В ведомстве рассказали, что в записке он объяснил, что решил совершить самоубийство и «забрать родственников с собой», чтобы их не расстраивать.

Ранее сообщалось, что в доме были обнаружены тела 66-летного мужчины, 69 и 42-летних женщин и двух детей четырехлетнего возраста с признаками насильственной смерти. 16-летний подросток заранее спланировал убийство.