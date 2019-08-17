На Сочи обрушился мощный залповый ливень

На Сочи обрушился сильнейший залповый ливень. Об этом говорится на сайте администрации города.

Как отмечается, в ночь 16 на 17 августа в Сочи выпало более 70 мм осадков. В настоящее время сохраняется вероятность резкого подъема уровня воды в реках и хода селей в районе гор.

Несмотря на погоду, движение транспорта в городе не нарушено, также не сообщалось о подтоплениях. Тем не менее, мониторинговые группы продолжают круглосуточную работу.

Спасатели предупредили жителей и гостей Сочи воздержаться от отдыха у водоемов и в горах, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными баннерами и другими конструкциями.

Ранее сообщалось, что в Сочи объявлено экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий.