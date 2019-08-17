МАК не расшифровал записи черных ящиков аварийно севшего в кукурузном поле A321

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В Межгосударственном авиационном комитете (МАК) продолжают работу по расшифровке записей с «черного ящика» самолета А321, совершившего аварийное приземление в кукурузном поле в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщил источник в комитете.

Таким образом, это опровергает данные, появившиеся до этого в СМИ о том, что МАК закончил расшифровывать данные с бортовых самописцев.

«Работа с «черными ящиками» продолжается, ведется анализ информации», — подчеркнул источник.

Также он добавил, что в настоящее время еще рано говорить об окончании расшифровки всех записей.

Авиалайнер совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за стаи чаек, которая попала в двигатель. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Известно, что 76 пассажиров обратились за медицинской помощью, 19 из них – дети.

Ранее СМИ опубликовали расшифровку переговоров пилотов севшего в кукурузном поле А321.