Синоптик заявил о возвращении 30-градусной жары в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столицу вновь вернется лето и теплая погода. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, потепление стоит ждать уже с понедельника, 19 августа. Тишковец отметил, что в Москве будет много солнца и никаких осадков.

«В понедельник +21℃ — +26℃, во вторник 23-28℃ и в среду 25-30℃, — заявил Тишковец.

Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.