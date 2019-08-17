Синоптик заявил о возвращении 30-градусной жары в Москву
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Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столицу вновь вернется лето и теплая погода. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, потепление стоит ждать уже с понедельника, 19 августа. Тишковец отметил, что в Москве будет много солнца и никаких осадков.
«В понедельник +21℃ — +26℃, во вторник 23-28℃ и в среду 25-30℃, — заявил Тишковец.
Ранее сообщалось, что желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве.
С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.