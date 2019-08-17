Подозреваемый в стрельбе в мечети под Осло рассказал о своих мотивах

Норвежец Филип Мансхаус, которого подозревают в терроризме из-за нападения на мечеть в Осло, рассказал о своих мотивах. Об этом сообщает NRK.

По словам прокурора Пол-Фредрика Йорта Краби, Мансхаус пока формально не признал свою вину.

«Его объяснения стали важным вкладом в дальнейший ход расследования», — заявил Краби.

Он добавил, что Мансхаус объяснил свои мотивы.

Ранее сообщалось, что устроивший стрельбу в мечети в Норвегии мог убить свою родственницу.