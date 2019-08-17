СМИ узнали, что пилот А321 забрал на память с места аварии

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Жена летчика самолета А321 «Уральских авиалиний» Дамира Юсупова Наталья рассказала о сувенире, который муж забрал с места аварии на память. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Отмечается, что 41-летний командир экипажа вернулся домой усталым, но, несмотря на это, снова ушел на работу утром.

«На память Дамир привез с того поля початок кукурузы», — рассказала Юсупова.

Ранее стало известно, как пилот А321 отреагировал на награду. До этого пилот уже заявлял, что не считает себя героем. Юсупов пояснял, что в момент ЧП он выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров и экипаж.