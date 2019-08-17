30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В столичных аэропортах отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Согласно информации на 00.28, во Внуково задержали восемь рейсов и два отменили. В Домодедово задержано пять рейсов, еще восемь отменено. В аэропорту Шереметьево задержано семь рейсов.

Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.

Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе.