30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
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В столичных аэропортах отменили и задержали 30 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».
Согласно информации на 00.28, во Внуково задержали восемь рейсов и два отменили. В Домодедово задержано пять рейсов, еще восемь отменено. В аэропорту Шереметьево задержано семь рейсов.
Информации об изменениях в расписании аэропорта Жуковский нет.
Ранее сообщалось, что в Гидрометцентре России объявили «желтый» уровень погодной опасности в столичном регионе.