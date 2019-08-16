Мужчина напал на журналистов регионального телеканала в Мариуполе

Мужчина совершил нападение на съемочную группу регионального телеканала в Мариуполе. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию Украины.

Сообщается, что инцидент произошел в ходе подготовки сюжета в торговом заведении.

По имеющейся информации, нападавший находился в нетрезвом состоянии.

Как стало известно, во время атаки он на нанес удар оператору и испортил видеокамеру.

Отмечается, что нарушителя задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «препятствование законной профессиональной деятельности журналистов», согласно которой ему грозит срок до трех лет или штраф.

Ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктор Медведчук рассказал об ухудшении ситуации со свободой слова на Украине.