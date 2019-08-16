Как справиться с аэрофобией, объяснил психолог

Заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы №1 имении Алексеева департамента здравоохранения Москвы Никита Чернов рассказал, как людям справляться с аэрофобией — боязнью летать. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, людям с данной фобией следует принять страх и понять, что он безопасен.

Он отметил, что психологи нередко сталкивают человека раз за разом со своим страхом. Однако он предупредил, что такие манипуляции можно делать только под присмотром врача.

Тем не менее, психолог подчеркнул, что при периодическом столкновении человека со своим страхом у него через время формируется толерантность к нему.

«Страх есть, но человек видит, что ничего с ним не случится», — пояснил Чернов.

Кроме того, он посоветовал людям при аэрофобии не заглушать страх с помощью чтения, еды или прослушивания музыки. По его словам, это может лишь усилить посылаемый сигнал тревоги.

Также психолог в качестве способа борьбы с аэрофобией предложил изучить строение самолета и принципы полета.