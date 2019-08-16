В теле стрелка из Огайо нашли следы наркотиков

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Судебно-медицинская экспертиза обнаружила в организме мужчины, который устроил стрельбу в США в штате Огайо, следы кокаина, а также алкоголя и антидепрессантов. Об этом сообщает ABC со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, во время осмотра тела стрелка сотрудники правоохранительных органов также нашли пакетик с кокаином и курительное устройство для его потребления.

Уточняется, что мотивы стрелка пока не известны.

Стрельба в Дейтоне в штате Огайо произошла в ночь на 7 августа. Преступником оказался 24-летний Коннор Беттс, который практически сразу был ликвидирован сотрудниками полиции. Однако он успел убить девять человек, а также ранить более 30.

Ранее сообщалось, что число раненых в Дейтоне увеличилось.