Тренер рассказал, почему посещение спортзала не поможет сжечь жир на животе

Персональный тренер Ханна Льюис объяснила, почему походы в спортзал не помогут избавиться от жира на животе. Об этом сообщает Metro.

Льюис отмечает, что убрать жир с живота, просто качая пресс нельзя.

По словам тренера, вес уменьшается исключительно при дефиците калорий и регулярных физических нагрузок.

Она уточняет, что похудение в определенном месте при помощи одних только упражнений научно не доказано.

Льюис утверждает, что кроме упражнений необходимо организовать и соблюдать правильное питание.

Ранее эксперты назвали основные ошибки при похудении.