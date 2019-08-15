Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка

Полиция арестовала мужчину, который открыл огонь и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом информирует РИА «Новости».

Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.

Согласно поступившим сведениям, после ареста мужчину посадили в авто. Затем его увезли.

Отмечается, что полицейские снимают оцепление с места происшествия.

Ранее сообщалось, что причиной стрельбы в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках стала любовная драма между сотрудницей и мужчиной.