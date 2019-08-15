Стрелок из Котельников сдался после получения бутылки коньяка
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Полиция арестовала мужчину, который открыл огонь и забаррикадировался в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом информирует РИА «Новости».
Как известно, перед задержанием полицейские выполнили требование данного мужчины и передали ему коньяк.
Согласно поступившим сведениям, после ареста мужчину посадили в авто. Затем его увезли.
Отмечается, что полицейские снимают оцепление с места происшествия.
Ранее сообщалось, что причиной стрельбы в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках стала любовная драма между сотрудницей и мужчиной.