Полиция передала стрелку из Котельников коньяк, выполнив его требование
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Полицейские выполнили требование мужчины, устроившего стрельбу и забаррикадировавшемуся в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.
До этого сообщалось, что стрелок захватил в Котельниках парикмахерскую и открыл там огонь.
Как стало известно, полицейские передали мужчине коньяк.
Отмечается, что во время захвата магазина мужчина уже был пьян.
По полученным сведениям, полиция ведет со стрелком переговоры.
«Теперь ждем», — прокомментировал один из полицейских, работающий на месте происшествия, после того, как мужчине передали коньяк.