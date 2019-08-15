Полиция передала стрелку из Котельников коньяк, выполнив его требование

Полицейские выполнили требование мужчины, устроившего стрельбу и забаррикадировавшемуся в продуктовом магазине в подмосковных Котельниках. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на полицию.

До этого сообщалось, что стрелок захватил в Котельниках парикмахерскую и открыл там огонь.

Как стало известно, полицейские передали мужчине коньяк.

Отмечается, что во время захвата магазина мужчина уже был пьян.

По полученным сведениям, полиция ведет со стрелком переговоры.

«Теперь ждем», — прокомментировал один из полицейских, работающий на месте происшествия, после того, как мужчине передали коньяк.