Стала известна причина стрельбы в парикмахерской Подмосковья

Стала известна причина стрельбы в парикмахерской в Котельниках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По информации агентства, причиной стрельбы стала любовная драма между сотрудницей парикмахерской и мужчиной.

Отмечается, что во время происшествия стрелявший был сильно пьян.

Уточняется, что в результате стрельбы никто не пострадал.

В настоящее время с мужчиной ведутся переговоры.

Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую и открыл огонь из охотничьего ружья.