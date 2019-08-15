Стала известна причина стрельбы в парикмахерской Подмосковья
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Стала известна причина стрельбы в парикмахерской в Котельниках. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
По информации агентства, причиной стрельбы стала любовная драма между сотрудницей парикмахерской и мужчиной.
Отмечается, что во время происшествия стрелявший был сильно пьян.
Уточняется, что в результате стрельбы никто не пострадал.
В настоящее время с мужчиной ведутся переговоры.
Ранее сообщалось, что в подмосковных Котельниках неизвестный мужчина зашел в парикмахерскую и открыл огонь из охотничьего ружья.