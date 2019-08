Западные СМИ восхитились экстренной посадкой А321

__is_photorep_included12579619: 1

Зарубежные СМИ рассказали об экстренной посадке самолета А321 на кукурузном поле в Раменском районе.

Британская газета The Sun назвала пилота рейса героем. По словам одной из пассажирок, именно пилот спас жизни находившихся на борту самолета пассажиров. Другая пассажирка также поблагодарила пилота Дамира Юсупова за профессионализм. Один из источников издания счел чудом тот факт, что пилоту удалось сесть, избежав взрыва и жертв среди находящихся в лайнере.

«Чудесное спасение в кукурузном поле провозгласили сегодня московской версией «Чуда на Гудзоне», - пишет издание.

Такие газеты, как The Guardian, The Washington Post и The New York Times, также прибегли к такому сравнению. Речь идет об инциденте, произошедшем в январе 2009 года, когда Airbus A320, следовавший из Нью-Йорка в Сиэтл, после взлета столкнулся со стаей птиц, что привело к отказe обоих двигателей. Самолету удалось совершить успешную посадку на реку Гудзон.