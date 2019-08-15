Число пострадавших при аварийной посадке А321 увеличилось до 74

Количество пострадавших пассажиров самолета А321, который совершил экстренную посадку в кукурузном поле из-за попадания в двигатель стаи чаек, увеличилось. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за медицинской помощью обратились 74 человека.

Уточняется, что в больнице остается один человек.

Самолет А321 совершил аварийную посадку с отключенными двигателями.

Ранее сообщалось, что 55 человек пострадали при экстренной посадке А321 в поле.