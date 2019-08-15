Минтруд утвердил список работ, ограничивающих труд женщин

Приказ об утверждении перечня работ, на которых ограничивается использование труда женщин подписал глава Министерства труда и социальной защиты России Максим Топилин. Об этом передает РИА «Новости».

Как стало известно, в документ включено 100 позиций.

Сообщается, что в нем указан перечень производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда.

Отмечается, что документ станет действовать с 1 января 2021 года.

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