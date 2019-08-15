Суд смягчил условия ареста основателю Baring Vostok Калви

Мосгорсуд изменил условия ареста для основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Отмечается, что Калви обвиняется в мошенничестве на 2,5 млрд рублей.

Суд смягчил условия домашнего ареста Калви.

Инстанция поменяла запрещающую формулировку «общение с любыми людьми» на «общение с потерпевшим, свидетелями и другими фигурантами по делу». Теперь Калви может общатьс с друзьями и родственниками без разрешения следователей.

Суд также отпустил под домашний арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпалья.

Ранее сообщалось, что основателю Baring Vostok Калви продлили арест.