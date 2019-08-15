Экспорт вина из Грузии сократился на 27%

Поставки грузинского вина в Россию резко сократились. об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в июле грузинская сторона экспортировала в Россию более 3,5 млн бутылок вина.

Эти данные на 27% ниже поставок в 2018 году.

Майский экспорт составил более 4,5 млн, а в июне - более 4,2 млн.

Глава Национального агентства вина Грузии Леван Мехузла заявил, что в этом году будут снижены закупки винограда грузинскими компаниями.

Ранее сообщалось, что виноделы устроили акцию протеста после слов главы «Рустави 2».