В МЧС рассказали, как удалось выжить пропавшему в омской тайге мальчику

В региональном главке МЧС Омской области рассказали, как удалось выжить пропавшему трехлетнему мальчику в тайге. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным МЧС, высокие ночные температуры до +15°С помогли продержаться трехлетнему мальчику два дня в лесу. Кроме того, не было дождей, а температура днем поднималась до +23-26°С.

Отмечается, что температура в это время года обычно ниже.

«Возможно, именно это помогло мальчику продержаться все это время», — сказал источник.

Ранее сообщалось, что пропавшего в омской области мальчика нашли живым благодаря масштабной поисковой операции.