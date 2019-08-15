Посадившим А321 пилотам присвоят госнаграды

Пилотам, которые находились у штурвала и совершившим посадку пассажирского самолета А321 в кукурузном поле при выключенных двигателях, присвоят государственные награды. Об этом сообщает РИА «Новости».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что награды будут присвоены указом главы государства.

Песков также отметил, что все необходимые формальности будут решены в кратчайшие сроки.

Пилоты осуществили экстренную посадку в связи с попаданием в двигатель стаи чаек.

Ранее сообщалось, что посадивших А321 пилотов считают героями в Кремле.