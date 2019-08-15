В России снизилась рождаемость

Рождаемость в России за первые шесть месяцев 2019 года снизилась на 8,3%, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росстата.

Согласно данным, за первые полгода рождаемость составила 9,9 на 1 тысячу человек. Всего новорожденных было 719 тысяч, что на 63,1 тысячу меньше, чем в первое полугодие 2018 года. Тогда показатель рождаемости составлял 10,8 на 1 тысячу человек.

Отмечается, что смертей также стало меньше. Так, за январь-июнь 2019 года умерло 918 тысяч человек, против 946 тысяч в аналогичном периоде 2018 года. Смертность снизилась на 3,1%.

Ранее был назван самый популярный возраст для рождения первенца в России.