Посадивших А321 пилотов считают героями в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее ЧП с экстренной посадкой пассажирского самолета А321 в подмосковном Жуковском. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что летчики, посадившие самолет на кукурузное поле с выключенными двигателями, являются героями.

Песков также пожелал скорейшего выздоровления пассажирам А321.

Представитель Кремля подчеркнул, что летчики будут награждены. Все необходимые формальности будут сделаны в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что второму пилоту экстренно севшего А321 23 года.