Экстренно севший в поле А321 попадал в аварию в прошлом
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Экстренно севший в кукурузном поле пассажирский самолет А321 уже попадал в аварию в Казани. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Отмечается, что ЧП произошло в январе 2013 года.
Тогда воздушное судно следовало по маршруту Шарм-эль-Шейх — Казань.
Уточняется, что во время совершения второго посадочного круга курсовой маяк в аэропорту.
Пассажиры не пострадали, однако лайнер остался неисправным.
Ранее сообщалось, что пассажиров экстренно севшего А321 отправят в Симферополь резервным бортом.