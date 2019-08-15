Экстренно севший в поле А321 попадал в аварию в прошлом

Экстренно севший в кукурузном поле пассажирский самолет А321 уже попадал в аварию в Казани. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что ЧП произошло в январе 2013 года.

Тогда воздушное судно следовало по маршруту Шарм-эль-Шейх — Казань.

Уточняется, что во время совершения второго посадочного круга курсовой маяк в аэропорту.

Пассажиры не пострадали, однако лайнер остался неисправным.

Ранее сообщалось, что пассажиров экстренно севшего А321 отправят в Симферополь резервным бортом.