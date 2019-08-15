Пассажиров экстренно севшего А321 отправят в Симферополь резервным бортом

Пассажиров экстренно севшего в Подмосковье самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» отправят в Симферополь резервным бортом. Об этом сообщает РЕН ТВ.

До этого стало известно, что самолет А321 совершил посадку в кукурузном поле в Подмосковье из-за столкновения со стаей чаек, попадание которых в двигатели затруднило их работу.

Отмечается, что по последним данным в результате трагедии пострадали 23 человека.

Ранее сообщалось, что момент встречи птичьей стаи и двигателя самолета А321 попал на видео.