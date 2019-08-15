Задержан ранивший полицейских в Филадельфии стрелок

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, который мог ранить не менее семи полицейских во время проведения операции по задержанию наркоторговцев в Филадельфии. Об этом сообщил представитель пресс-службы полиции города Эрик Грипп, передает РИА «Новости».



По его словам, в настоящее время стрелок находится под стражей. Также часть сотрудников полиции расчищают здание.

«Группа спецназа все еще проверяет дом», — добавил Грипп.

Ранее сообщалось, что в Филадельфии установили связь со стрелком и освободили всех заложников.

Инцидент начался в ночь с 14 на 15 августа.