За сутки в России потушили почти 50 пожаров
close
Российским спасателям удалось потушить 46 лесных пожаров в стране на общей площади более 10,5 тыс. га. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».
По имеющимся данным, 14 августа спасатели активно тушили крупные пожары в Красноярском крае, где огонь обуял около 132 тыс. га и в Иркутской области с 115, 6 тыс. га.
Также известно, что на данный момент режим чрезвычайной ситуации объявлен в четырех регионах России — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.
Ранее Рослесхоз назвал число страдающих от смога населенных пунктов в Сибири.