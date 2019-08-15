За сутки в России потушили почти 50 пожаров

Российским спасателям удалось потушить 46 лесных пожаров в стране на общей площади более 10,5 тыс. га. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на ФБУ «Авиалесоохрана».

По имеющимся данным, 14 августа спасатели активно тушили крупные пожары в Красноярском крае, где огонь обуял около 132 тыс. га и в Иркутской области с 115, 6 тыс. га.

Также известно, что на данный момент режим чрезвычайной ситуации объявлен в четырех регионах России — Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии.

Ранее Рослесхоз назвал число страдающих от смога населенных пунктов в Сибири.