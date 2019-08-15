Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться
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Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, полиция города пытается вести с ним переговоры и объяснить, что ситуацию еще можно решить мирно, но он их не слушает и отказывается.
«Мы звонили ему много раз, но он не отвечает», — рассказал Росс.
Также безуспешными оказались попытки повлиять на стрелявшего посредством родственников.
По мнению Росса, стрелок может удерживать заложников, и он беспокоится за их жизнь.
«Нам необходимо с этим разобраться», — подчеркнул Росс, не уточнив, что именно он имел в виду.
Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в Филадельфии полицейских возросло до семи.