Стрелявший в полицейских в Филадельфии отказался сдаваться

Глава полиции Филадельфии Ричард Росс заявил, что неизвестный, который ранил не менее семи сотрудников правоохранительных органов, отказался сдаваться. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, полиция города пытается вести с ним переговоры и объяснить, что ситуацию еще можно решить мирно, но он их не слушает и отказывается.

«Мы звонили ему много раз, но он не отвечает», — рассказал Росс.

Также безуспешными оказались попытки повлиять на стрелявшего посредством родственников.

По мнению Росса, стрелок может удерживать заложников, и он беспокоится за их жизнь.

«Нам необходимо с этим разобраться», — подчеркнул Росс, не уточнив, что именно он имел в виду.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при стрельбе в Филадельфии полицейских возросло до семи.