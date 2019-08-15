Три белорусских туристки пропали в горах Грузии

Три альпинистки из Белоруссии, которые путешествовали в горах Грузии, перестали выходить на связь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр грузинской службы по управлению ЧС.

По имеющимся данным, гражданки Белоруссии входили в состав группы альпинистов. Они пропали, когда спускались после покорения вершины горы Тетнульди в регионе Самегрело–Верхняя Сванетия.

В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время в стране ведутся поиски туристок. Их разыскивают всеми существующими ресурсами, добавили в пресс-центре.

Известно, что одной из них было около 36 лет, двум другим — меньше 60 лет.

Ранее сообщалось, что иркутский альпинист погиб при спуске с пика Победы в Киргизи.