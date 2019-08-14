Представитель Рослесхоза оценил ситуацию с лесными пожарами в Сибири

Интенсивность лесных пожаров в Сибири начала снижаться, но ситуация остается сложной. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на временно исполняющего обязанности руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Михаила Клинова.

«В последние дни наметилась тенденция к уменьшению лесных пожаров. Ситуация стабилизируется, но остается достаточно сложной», — заявил Клинов.

Также он отметил, что активные работы по тушению лесных пожаров в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах будут продолжаться.

В настоящее время площадь пожара сократилась на 10 тыс. гектаров, ликвидировано 52 пожара, 20 — на удаленных и труднодоступных территориях.

Ранее сообщалось, что Рослесхоз назвал число страдающих от смога населенных пунктов в Сибири.