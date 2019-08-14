Полицейского задержали за вымогательство 400 тысяч рублей в Москве

В Москве задержали сотрудника отдела МВД по Красносельскому району за вымогательство денежных средств. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу столичного МВД.

Как отмечается, 25-летний старший лейтенант требовал, чтобы женщина дала ему деньги в обмен на непривлечение ее к уголовной ответственности.

Уточняется, что оперуполномоченный заковал 39-летнюю женщину в наручники, посадил ее в машину и потребовал отдать ему 400 тыс. руб.

Однако вскоре пострадавшая обратилась в отделение полиции, и полицейский был задержан.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудник полиции будет уволен и понесет наказание.

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