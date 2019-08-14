Рослесхоз назвал число страдающих от смога населенных пунктов в Сибири

Число населенных пунктов, которые страдают от дыма горящих лесов, сократилось до 11 за пять дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Рослесхоза.

До этого сообщалось о большом количестве районов в Сибири и на Дальнем Востоке, страдающих из-за смога от лесных пожаров.

Как отмечается, в 25 поселениях за пять суток задымленность вследствие лесных пожаров сошла на нет.

Уточняется, что на настоящий момент от смога страдают жители двух населенных пунктов Эвенкийского района Красноярского края и девяти населенных пунктах Иркутской области.

Ранее эколог заявил, что пожары в Сибири будут до осени.