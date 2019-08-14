Рослесхоз назвал число страдающих от смога населенных пунктов в Сибири
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Число населенных пунктов, которые страдают от дыма горящих лесов, сократилось до 11 за пять дней. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Рослесхоза.
До этого сообщалось о большом количестве районов в Сибири и на Дальнем Востоке, страдающих из-за смога от лесных пожаров.
Как отмечается, в 25 поселениях за пять суток задымленность вследствие лесных пожаров сошла на нет.
Уточняется, что на настоящий момент от смога страдают жители двух населенных пунктов Эвенкийского района Красноярского края и девяти населенных пунктах Иркутской области.
Ранее эколог заявил, что пожары в Сибири будут до осени.