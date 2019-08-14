Семейную пару заподозрили в убийстве матери в Подмосковье

В Подмосковье семейную пару задержали по подозрению в убийстве родственницы 10 лет назад. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадию.

По ее словам, десять лет назад пропала 53-летняя жительница Подмосковья. О ее пропаже в правоохранительные органы заявили ее дочь и зять.

Она отметила, что в 2018 году было возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения женщины.

В ходе различных следственно-оперативных мероприятий был найден очевидец убийства разыскиваемой женщины — ее внучка.

Врадий пояснила, что именно она сообщила о причастности родителей к убийству бабушки.

По предварительным данным, супруги убили родственницу в ходе бытовой ссоры на глазах 16-летней дочери.

Ранее убийца 9-летней школьницы из Братска получил 20 лет тюрьмы.